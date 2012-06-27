Завтра запрацює закон, яким вводиться пенсійний збір під час купівлі автомобіля

Із завтрашнього дня набирає чинності Закон “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування”.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович підписав закон 22 червня 2012 р.

Закон визначає платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації, а також фізичних осіб, які набувають права власності на легкові автомобілі, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів, згідно із законодавством, та успадкування легкових автомобілів за законом.

Також законом уточнюється, що сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється при набутті права власності на легкові автомобілі.

Раніше перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага пояснював, що необхідність зазначених змін пов'язана з неоднозначним трактуванням діючої норми Закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким сплата збору на пенсійне страхування передбачається при відчуженні легкових автомобілів.

За його словами, досі в законі не було чітко вказано, хто є платником збору на пенсійне страхування при відчуженні легкового автомобіля - покупець чи продавець. Платити покупців зобов'язувала відповідна постанова Кабінету міністрів України (від 3 листопада 1998 року №1740). Тепер ця норма передбачена законом.

Як підкреслив В.Надрага, документом передбачено, що сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюватиметься при придбанні права власності на легкові автомобілі, окрім випадків забезпечення автомобілями інвалідів і автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям згідно із законом.

Як відомо, юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів (окрім випадків забезпечення автомобілями інвалідів і автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям згідно із законом) сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% від вартості автомобіля, а при придбанні нерухомого майна - сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1% від вартості такого майна.

Зазначені кошти зараховуються в спецфонд держбюджету й потім направляються до бюджету Пенсійного фонду на пенсійні виплати, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів (військові, ветерани війни, інваліди-ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо).