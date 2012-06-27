Одеська залізниця розмістила облігації на 100 млн. грн, Придніпровська - на 160 млн. грн.

Одеська залізниця (ОЗ) розмістила облігації серії С на суму 100 млн. грн, повідомляє офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості НКЦПФР". Придніпровська залізниця (ПрЗ) розмістила облігації серії С на суму 160 млн. грн. Розміщення облігацій ОЗ проводилося з 1 по 15 червня п.р., облігацій ПрЗ - з 28 травня по 14 червня п.р.

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