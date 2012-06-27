Одеська залізниця розмістила облігації на 100 млн. грн, Придніпровська - на 160 млн. грн.
16:22, 27 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Одеська залізниця (ОЗ) розмістила облігації серії С на суму 100 млн. грн, повідомляє офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості НКЦПФР".
Придніпровська залізниця (ПрЗ) розмістила облігації серії С на суму 160 млн. грн.
Розміщення облігацій ОЗ проводилося з 1 по 15 червня п.р., облігацій ПрЗ - з 28 травня по 14 червня п.р.
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