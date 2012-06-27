Україна і Росія восени обговорять питання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці

Україна і Росія домовилися провести восени 2012 року Третє засідання російсько-української Змішаної комісії з морського судноплавства та обговорити забезпечення безпеки судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, домовленість досягнута під час одинадцятого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головуванням віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова і міністра транспорту Російської Федерації Максима Соколова.

Зокрема, сторони планують обговорити питання взаємодії відповідальних служб в забезпеченні безпеки судноплавства в Азовському морі, організацію регулювання руху суден у період льодової навігації, а також обговорити можливість спільного використання річкових інформаційних систем України і Росії та проект Меморандуму про інтеграцію національних систем моніторингу судноплавства і автоматизованих ідентифікаційних систем (АІС) у регіоні Чорного моря, підписання якого планується найближчим часом.