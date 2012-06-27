«Укрзалізниця» планує в 2012 році відремонтувати понад 2,7 тис. км колії

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2012 році відновити всіма видами ремонтів 2712 км колії, замінити на нові 684 і відремонтувати - 550 стрілкових переводів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», за словами першого заступника начальника Головного управління колійного господарства Олексія Винничука, основні обсяги робіт у другому півріччі планується виконати на Придніпровській і Одеській залізницях

Зокрема, на ПДЗ оновлюватиметься хід на Крим і Кривий Ріг, колії на маршруті Синельникове-Лозова, П’ятихатський напрямок руху вантажних і пасажирських потягів, де курсує, зокрема, «Дніпропетровський експрес».

На ОЗ виконуватимуться роботи на основних вантажних ходах у напрямку портів Одеського регіону з Донецької залізниці (ДЗ) і ПЗ через Знам’янку і П’ятихатки.

Роботи дадуть змогу збільшити швидкість для вантажних потягів на 33% - до 80 км за годину і майже вдвічі — до 100-120 км за годину для пасажирських потягів.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що із січня по червень 2012 року на залізницях України охоплено різними видами ремонту 1239 км колій, зокрема, модернізовано 255,3 км, 264 км капітально відремонтовано, 344 км охоплено середнім ремонтом, 376,1 км відремонтовані завдяки капітально-оздоровчому ремонту.

Під час робіт було замінено на нові 482 і відремонтовано 290 стрілкових переводів.