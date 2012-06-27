«Укрзалізниця» інтенсифікує колійні роботи поза швидкісним пасажирським коридором

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2012 році інтенсифікувати роботи з ремонту колій на напрямках, які не входять до швидкісного пасажирського коридору.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці» з посиланням на першого заступника начальника Головного управління колійного господарства Олексія Віннічука.

«У період підготовки до Евро-2012 «Укрзалізниця» зосередила зусилля на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів. Основні роботи виконувалися на напрямках Київ-Гребінка-Лозова-Донецьк і Київ-Коростень-Здолбунів-Львів, зокрема електрифікація й розподіл вантажного та пасажирського руху. Тепер на деяких ділянках потрібно надолужувати або переносити роботи на наступний рік, а швидкість руху обмежувати», - сказав він.

О.Віннічук також зазначив, що «через дефіцит коштів, що виділяються на підтримку інфраструктури в робочому стані, кількість прострочених ремонтів у колійному господарстві зростає».

Нагадаємо, з січня по червень 2012 року на залізницях України відремонтовано різними видами ремонту 1239 км шляхів, зокрема, модернізовано 255,3 км, 264 км капітально відремонтовано, 344 км відремонтовано середнім ремонтом, 376,1 км відремонтовано капітально-оздоровчим ремонтом. У ході робіт було замінено на нові 482 і відремонтовано 290 стрілочних переводів.

Довідка УНІАН. Потреба залізниць України в коштах на виконання капітальних ремонтів колій на сьогоднішній день становить 4,737 млрд грн, при цьому на 4680 км колій терміни капітального ремонту прострочено. Потреба в коштах на заміну стрілочних переводів становить 1,166 млрд грн, при цьому прострочено заміну 1600 стрілочних переводів.