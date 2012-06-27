У напрямку Києва до фіналу Євро-2012 у продажу залишається понад 5,6 тис. залізничних квитків

Станом на ранок 27 червня, у вільному продажу залишалося понад 5,6 тис. вільних місць на Київ із понад 33,4 тис., запропонованих Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

Про це повідомив УНІАН прес-центр "Укрзалізниці".

У відомстві нагадали, що 1 липня на стадіоні НСК «Олімпійський» (Київ) пройде фінальний матч чемпіонату Європи з футболу. У фіналі зустрінуться переможці пар Португалія - Іспанія і Німеччина - Італія.

Напередодні матчу і в день його проведення у напрямку Києва на поїзди формуванням Південної залізниці (ПЗ) у вільному продажу залишається 500 квитків із 1930 запропонованих, формуванням Одеської залізниці (ОЗ) - 1300 квитків із 5480 запропонованих, формуванням Придніпровської залізниці (ПрЗ) - 800 квитків із 11455, Львівської залізниці (ЛЗ) - 550 із 7200 запропонованих, формуванням Донецької залізниці (ДЗ) - 500 місць із 4496 запропонованих квитків.

Крім того, уболівальники з Донецька, Львова і Харкова зможуть скористатися міжрегіональними поїздами Інтерсіті (+) «Український експрес», на які у переддень і день матчу ще є у продажу 2014 місць.

Нагадаємо, пасажир, який придбає стотисячний проїзний документ на «Український експрес», одержить два квитки на фінальний матч Євро-2012.