Експерт: отримати статус низькобюджетного авіаперевізника в Україні зможуть тільки Wizz Air і Ryanair

Отримати статус низькобюджетного авіаперевізника відповідно до запропонованих Міністерством інфраструктури критеріїв в Україні зможуть тільки угорська авіакомпанія Wizz Air (Hungary) та ірландська Ryanair.

Таку думку УНІАН висловив генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків») Володимир Васильченко, коментуючи розроблений Мініфраструктури проект постанови «Про деякі питання щодо стимулювання розвитку низькобюджетних пасажирських авіаперевезень».

«Усе залежить від критеріїв (визначення низькобюджетних авіаперевізників - УНІАН), які вони встановлять. Якщо це будуть ті ж критерії, що і в проекті, то їм можуть відповідати (з потенційних авіакомпаній) тільки Wizz Air (Hungary) і Ryanair», - сказав він.

У той же час В.Васильченко зазначив, що ініціатива Мінінфраструктури не викличе зростання цін на авіаперевезення класичних аівакомпаній.

«Прихід бюджетних перевізників посилить конкуренцію на ринку, і щоб утримувати свої позиції, класичні перевізники також будуть шукати схеми зниження витрат на аеропортове обслуговування», - сказав він.

Також В.Васильченко висловив думку, що «активний розвиток бюджетних перевезень у країні створить додатковий пасажиропотік в аеропортах України».

«Хорошим прикладом такого різкого збільшення пасажиропотоку є Польща. Поряд з існуючим сегментом авіаперевезень на ринку України з'явиться новий сегмент. Щоб це стало можливим, розмір аеропортових зборів повинен відповідати моделі та вимогам бюджетних авіакомпаній. Така ініціатива МІУ допоможе аеропортам України запропонувати авіакомпаніям необхідний рівень аеропортових зборів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури розробило проект постанови Кабінету міністрів України "Про деякі питання щодо стимулювання розвитку низькобюджетних пасажирських авіаперевезень", яким пропонує аеропортам самостійно встановлювати розмір аеропортового збору для низькобюджетних авіакомпаній, а також визначає критерії таких авіакомпаній.