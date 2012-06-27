Україна і РФ активізують участь у будівництві ширококолійки Кошице-Братислава-Відень

Україна і Росія мають намір активізувати роботи з реалізації проекту будівництва ширококолійної залізничної лінії Кошице-Братислава-Відень відповідно до чотиристоронніх домовленостей між Австрією, Росією, Словаччиною та Україною.Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, домовленість досягнуто в ході одинадцятого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головуванням віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова і міністра транспорту Російської Федерації Максима Соколова.

Крім того, Україна та Росія мають намір розвивати мультимодальні та контейнерні перевезення в напрямку міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія.

Також міністри відзначили підвищення рівня обслуговування пасажирів і покращення комфортності здійснення пасажирських перевезень між Україною та Російською Федерацією, включаючи проведення митного й прикордонного контролю в кінцевих і початкових пунктах поїздів, що курсують за маршрутом Київ-Москва, а також для пасажирів поїзда № 19/20 Харків-Москва-Харків.

Україна та Росія також домовилися відпрацювати питання вдосконалення технології обміну інформацією про пересування вантажів і рухомого складу при перетині державного кордону в залізничному сполученні між Україною та Росією.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини та Австрії в травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH із метою обгрунтування інвестицій у проект добудови широкої колії від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія). В грудні 2010 р. незалежний консультант - компанія Roland Berger - визнав проект економічно вигідним і оцінив його вартість у 6,3 млрд євро. За даними дослідження, продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн тонн вантажів щорічно, в разі «оптимістичного сценарію» вантажопотік може становити 24 млн тонн на рік.