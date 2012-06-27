Мін’юст зареєстрував рішення про подорожчання фіксованого зв'язку

Міністерство юстиції України зареєструвало рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), про підвищення граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, повідомляє сайт НКРЗІ.

Це рішення набирає чинності з 1 липня 2012 р., але не раніше дня його офіційної публікації.

Нагадаємо, відповідно до внесених НКРЗІ змін до нині чинних граничних тарифів планується підвищення в два етапи тарифів на послуги фіксованого зв'язку - перший етап, у ході якого тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку буде підвищено на 10%, має розпочатися з 1 липня 2012 р., другий - в ході якого буде ще на 10% підвищено тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку для сільської місцевості - з 1 листопада 2012 р.