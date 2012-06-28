УЗ вручить квитки на фінал Євро-2012 власнику 100-тисячного квитка на «Український експрес»

«Укрзалізниця» розшукує пасажира, який сьогодні в Києві купив 100-тисячний квиток на «Український експрес», щоб вручити йому квитки на фінальний матч Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), сьогодні, 28 червня, о 14:33 у касі вокзалу Київ-Пасажирський (каса №28) пасажиром було викуплено стотисячний квиток на проїзд у швидкісному поїзді «Український експрес».

Квиток було придбано на поїзд №164 за маршрутом Київ-Харків на 29.06.2012, 18:15 (вагон №5, місце №4, номер квитка ХЗ085435).

У повідомленні зазначається, що, «як пообіцяв віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, пасажирові, який придбав щасливий квиток, буде надано два запрошення на фінальний матч футбольної першості Європи 2012 року».

«Укрзалізниця» вітає пасажира, який став власником двох квитків на фінальний матч Євро-2012, та запрошує його звернутися до помічника чергового по Київському вокзалу, за телефоном: (044) 465-20-34 (номер працює цілодобово).

Нагадаємо, 8 червня два квитки на фінал Євро-2012 отримала львів'янка Руслана Білозір, яка купила десятитисячний квиток на «Український експрес» Hyundai.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту упровадження в Україні швидкісного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.