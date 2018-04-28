Лоукост - мрія міністра, або Повітряні ворота закриють на засув?

Українське Міністерство інфраструктури не відмовляється від намірів стимулювати авіакомпанії-лоукостерів активніше працювати в Україні. Але турбота про інтенсифікацію повітряного руху багато в чому продиктована не так потребами громадян, спраглих дешевих авіаквитків, як необхідністю завантажити нові аеропорти, які навіть у пікові дні матчів Євро-2012 не задіяли своїх потужностей бодай наполовину. Зрозуміло, що таке зміщення акцентів не може не позначитися на втіленні ініціатив. І свіжа "нормативка" від МІУ врешті-решт може спрацювати не зовсім так, як планується.

Фактор Євро

Міністр інфраструктури — віце-прем'єр-міністр України Борис Колесников періодично радує транспортників заявами про те, що вже ось-ось до України прийде довгожданий європейський лоукостер, який, наче добрий чарівник, понизить ціни на авіаквитки. У свою чергу, "доброму чарівникові" обіцяють підтримку і сприяння всередині країни.

Особливо активно ці заяви звучали у період підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, коли в Україні велася бурхлива реконструкція аеропортів.

Так, у кінці травня пан Колесников повідомив, що Міністерство інфраструктури України планує до 2015 року збільшити кількість пасажирів бюджетних авіакомпаній до 5 мільйонів. Таке значне зростання лоукост-авіаперевезень могло б бути досягнуте з приходом в Україну нових компаній, тому Мінінфраструктури заявляло про переговори з авіакомпаніями з Іспанії, Італії, Франції, які, за словами чиновників, перебувають у стані, близькому до завершення. Втім, виявилося, що улюблений нашими чиновниками стан "близький до завершення", подібно до коми, може тривати невизначено довго, тобто і місяць, і рік, і ...надцять років.

Тоді ж, у період підготовки до Євро-2012, Борис Колесников заявив, що лоукостери зможуть стати дієвою зброєю проти українських готельєрів, які завищують ціни на проживання у готелях міст, де проходять матчі чемпіонату. Міністр інфраструктури припускав, що іноземним уболівальникам буде значно вигідніше скористатися лоукост-перельотом туда й назад у день матчу, ніж залишатися на нічліг у містах проведення Євро-2012.

Проте виявилося, що фанати, які відвідували і відвідують матчі, не користувалися авіатранспортом так активно, як сподівалося міністерство. Незважаючи на те, що аеропорти Києва, Донецька, Харкова і Львова у дні матчів збільшували пасажиропотік іноді більш ніж удвічі, все одно масового заходу лоукост-компаній у дні Євро не було — вболівальників переважно перевозили або регулярні рейси великих європейських перевізників, або чартерні рейси європейських-таки авіакомпаній.

Водночас напередодні початку чемпіонату віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Польщі Вальдемар Павляк, відвідавши Україну, заявив, що європейський чемпіонат з футболу все-таки зможе стимулювати зарубіжні бюджетні авіакомпанії до розвитку повітряного сполучення з Україною, адже компанії, які виконують чартерні рейси, захочуть продовжити співпрацю у майбтньому.

Допінг для лоукостерів

Очевидно, Міністерство інфраструктури серйозно розраховує, що європейським лоукостерам, які залітали до України під час Євро-2012, все-таки сподобається цей напрямок, тому відомство хоче бути у всеозброєнні. Днями Мінінфраструктури підготувало проект ухвали уряду, який зміг би зацікавити бюджетні авіакомпанії.

Зокрема, проект передбачає, що аеропорти самостійно встановлюватимуть розмір збору аеропорту для низкобюджетных авіакомпаній. Як нам пояснили у Міністерстві інфраструктури, передбачається, що аеропорт або його оператор домовлятиметься з лоукостером про розміри зборів аеропортів за обслуговування повітряних суден і пасажирів. Предметом «домовленості» пропонується зробити збір за зліт-посадку, за обслуговування пасажирів в аеровокзалі, за наднормативну стоянку повітряного судна, за гарантування авіаційної безпеки.

На сьогоднішній день ці збори аеропортів встановлює Міністерство інфраструктури за узгодженням з Мінекономрозвитку для всіх авіаперевізників. Мінінфраструктури пропонує залишити державі цю функцію для всіх видів авіаперевезень за винятком низкобюджетных авіаційних перевезень. При цьому розмір плати за аеронавігаційне обслуговування і далі залишиться у віданні міністерства.

Низький бюджет — високі вимоги

Міністерство інфраструктури зважено підійшло до питання і чітко визначило — домовлятися з аеропортом дозволять не всім. Для того щоб отримати право на індивідуальний підхід і звання лоукостера, авіакомпанія повинна буде відповідати декільком критеріям.

Зокрема, серед обов'язкових характеристик – наявність в авіаперевізника не менш ніж 10 повітряних суден одного типу, які належать йому на правах власності або за угодою лізингу (крім лізингу з екіпажем) і вік яких не перевищує 10 років. За оцінками експертів авіаринку, така вимога автоматично виключає зі списку потенційних «офіційних лоукостерів» майже всі українські авіакомпанії, парк яких і менший, і переважно старший.

Задовольнити вимогу щодо кількості літаків в Україні змогли б МАУ (20 Боїнгів-737 і 3 Ан-148) і «АероСвіт» (8 Боїнгів-767, 18 Боїнгів-737, а також літаки партнерів), проте це компанії, які позиціонують себе в цілком іншому сегменті, відмінному від лоукост-перевезень. Експерти авіатранспорту відзначають, що у європейській практиці немає прикладів перепрофілювання авіакомпаній у категорію низькобюджетних перевізників. Як правило, якщо авіакомпанія зацікавлена у розвитку дешевих перевезень, вона створює дочірню структуру, проте, зважаючи на розміри флоту флагманських авіакомпаній України, така схема видається утопічною. Розширити ж флот для виділення окремої бюджетної авіакомпанії з десятьма літаками при невисоких можливостях авіаційної діяльності, діючих обмеженнях на ввезення авіатехніки і низькому кредитному рейтингу України, який не дозволяє авіаперевізникам залучати фінансування, поки що ніхто з українських авіакомпаній не зможе.

Мовчання ягнят

Згідно з проектом ухвали, заявки авіаперевізників на відповідність критеріям «низькобюджетної авіакомпанії» розглядатиме Державна авіаційна служба (Державіаслужба) України. Очевидно, саме цей чинник і не дозволив авіакомпаніям висловити свою думку з приводу ініціативи міністерства — за останній час у ЗМІ з'явилося чимало повідомлень про «необ'єктивність» у підході Державіаслужби до тих чи інших авіаперевізників. На запит УНІАН у Державіаслужбі відповіли, що оперативно не зможуть прокоментувати механізми визначення лоукостерів, оскільки керівництво авіаційного відомства перебуває у закордонному відрядженні.

В українських аеропортах теж поки що не готові дати оцінку проекту ухвали. Так, в аеропорту «Харків» відзначили, що якщо ухвала набуде чинності, то збори можуть знизитися навіть до 10% від нинішнього рівня, проте все буде залежати від домовленостей перевізника з аеропортом. В аеропорту «Львів» наразі не поспішають називати якихось цифр, оскільки поки що не зрозумілі апетити лоукостерів. Втім, і у Львові, і в Харкові лоукост-ініціативу оцінюють дуже позитивно.

На сьогодні розмір авіазборів хоч і регулюється державою, але все одно в різних аеропортах різний. Наприклад, в аеропорту Донецька ім. С. Прокоф’єва збір за зліт-посадку на внутрішніх рейсах становить 5 доларів за 1 тонну, на міжнародних — 14 доларів за 1 тонну (для довідки — максимальна злітна вага літака типу Боїнг-747-400 — до 413 тонн). У аеропорту Харкова на внутрішніх рейсах діє ставка 4,5 долара за 1 тонну, на міжнародних — 13,5 долара.

Збір аеропорту за обслуговування пасажирів у Харкові становить 4 долари за пасажира на внутрішніх рейсах і 14 доларів — на міжнародних. У Донецьку ця ставка становить від 4,5 долара на внутрішніх рейсах і 15 доларів — на міжнародних.

Свої розрахунки з приводу оплати авіазборів представив Міжнародний аеропорт «Бориспіль». За даними фахівців «головних повітряних воріт країни», збір за зліт і посадку для авіакомпаній на внутрішніх рейсах для літака Боїнг-737 становить 1,05 долара за 1 тонну злітної маси. Збір аеропорту, який пасажири покривають самі під час купівлі квитка, на внутрішніх лініях становить 2,5 долара з пасажира, збір за авіабезпеку — 1,5 долара з пасажира.

При цьому в «Борисполі» відзначають, що за 1 годину польоту літак типу Боїнг-737 витрачає 2,5 тонни гасу, ціна якого становить близько 1400 доларів за 1 тонну. Для авіакомпаній це куди відчутніші витрати, ніж збори аеропортів.

За словами топ-менеджера однієї з авіакомпаній, що працюють в Україні, заправити літак на території нашої країни у декілька разів дорожче, ніж у будь-якій іншій країні Європи, тому розміром зборів аеропортів лоукостерів до України не заманиш.

Ірландська легенда

Відповідати критеріям лоукост-перевізника, на думку експертів, зможе тільки Wizz Air (Hungary), який і так літає до України, щоправда, не розширюючи, як планував спочатку, свою маршрутну мережу, і Ryanair, про прихід якого не раз заявляв пан Колесников.

Експерти сходяться на думці, що ініціатива із залучення лоукостерів багато в чому збігається з тими критеріями, яким уже відповідає Ryanair. Авіаперевізник має близько 300 літаків, середній вік яких становить 7 років.

Генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків») Володимир Васильченко,коментуючи розроблений Мініфраструктури проект ухвали, відзначив: «Усе залежить від критеріїв (визначення низькобюджетних авіаперевізників — УНІАН), які вони встановлять. Якщо це будуть ті ж критерії, що і в проекті, то їм може відповідати (з потенційних авіакомпаній) тільки Wizz Air (Hungary) і Ryanair».

На користь цієї версії говорить і недавня заява Бориса Колесникова про готовність дозволити ірландському авіаперевізникові протягом року здійснювати польоти по Україні без створення дочірньої компанії, як того вимагає українське законодавство. Можливо, цієї обіцянки Ryanair здалося замало і ірландець захотів великих преференцій.

Водночас є версія, що система пільг для лоукостерів придумана для того, аби хоч якось стимулювати авіаперевезення і виправдати величезні витрати на будівництво і реконструкцію аеропортів, проведені під гаслом Євро-2012. Прямі операційні неповоротні витрати України на підготовку Євро-2012, за підрахунками Бориса Колесникова, становлять 414 млн. грн, з них левова частка – це аеропорти.

Щоб виправдати такі витрати, пасажирські авіаперевезення в Україні, незважаючи на те, що авіаційним транспортом у 2011 році було перевезено 7,5 млн. пасажирів — на 22,7% більше, ніж роком раніше, повинні зрости ще як мінімум втричі. Проте при нинішній ціні на квитки це видається нереальним — платоспроможні пасажири стали літати більше, але їх кількість не зростає.

Так чи інакше, а індивідуальний підхід до лоукостерів під час визначення ставок зборів аеропортів може викликати обурення "класичних" авіаперевізників, адже він створює підгрунтя для корупції. Сьогодні ставки зборів в аеропортах України в межах одного аеропорту однакові для всіх авіаперевізників, і авіакомпаніям не сподобається ідея платити більше, ніж платить конкурент.

До того ж, є небезпека, що така «конкурентна» політика стане перешкодою до входження України у Європейське відкрите небо — Єврокомісія навряд чи підпише угоду про єдиний повітряний простір з країною, в якій діють такі інструменти впливу на ринок.

Анна Левченко (УНІАН)