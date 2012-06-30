Власникові стотисячного квитка на «Український експрес» вручено дві перепустки на фінал Євро-2012

Сьогодні, 29 червня, за кілька хвилин до відправлення поїзду власнику стотисячного квитка на поїздку в «Українському експресі» вручено дві перепустки на фінальний матч футбольного чемпіонату Європи-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, щасливчиком став пасажир поїзду №164 сполученням Київ-Харків (вагон №5, місце №4, номер квитка ХЗ085435) Максим Жизнін – мешканець Москви, який приїхав до України відвідати родичів у Харкові. Свій квиток він придбав учора о 14:33 у касі №28 на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Два квитки на матч Іспанія-Італія, що відбудеться 1 липня, вручив власнику стотисячного квитка на «Український експрес» начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр Болдов.

За словами самого щасливчика, скоріш за все, він відвідає фінальний матч Євро-2012.