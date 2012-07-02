Медведєв може скасувати заборону експлуатації літаків без GPWS. Мова йде про Ан-28

Глава уряду РФ Дмитро Медведєв доручив проаналізувати можливість продовження експлуатації деяких типів повітряних суден, які досі не переобладнані системою попередження зіткнення із землею (GPWS), до 1 жовтня цього року.

"Я доручаю проаналізувати масштаб цієї проблеми всередині країни та подати пропозиції, але з тим, щоб цей перенос щодо кількох літаків був останнім", - сказав Медведєв на засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку Далекого Сходу.

Питання про дозвіл експлуатації літаків Ан-24,26,28,140, ​​на яких не було встановлено необхідне обладнання, підняв губернатор Магаданської області Микола Дудов. Він уточнив, що на даний момент не переобладнаними залишаються літаки Ан-28. Дудов заявив, що використання даних типів літаків на території області дуже важливе.

Росія з 1 липня ввела заборону на польоти цивільних пасажирських літаків, які не оснащені системами попередження зіткнення в повітрі та з землею. Дані вимоги передбачені Федеральними авіаційними правилами "Підготовка та виконання польотів у повітряному просторі Російської Федерації", затвердженими наказом Мінтрансу Росії, передає РІА "Новости".