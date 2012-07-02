У день фінального матчу Євро-2012 український кордон перетнула рекордна кількість осіб

Минулої доби український кордон перетнула рекордна кількість осіб, які їхали на фінальний матч Євро-2012 між збірними Італії та Іспанії на НСК «Олімпійський» у Києві, - 360 тисяч.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 1 липня через кордон прослідувало 360 тисяч осіб та 70 тисяч транспортних засобів. Даний показник є своєрідним рекордом за останній час. Тільки за вчорашній день в аеропорту «Бориспіль» прикордонники оформили понад 640 рейсів, з яких 400 були на приліт в Україну. 30 червня в Україну через аеропорт Борисполя прилетіло 250 рейсів.

У відомстві нагадали, що під час чвертьфінальних матчів на кордоні також було зафіксовано один з найбільших показників осіб, які перетнули кордон – 340 тисяч.

Загалом, починаючи з 5 червня, кордон перетнуло 8,3 мільйона осіб та майже 2 мільйона транспортних засобів. За цей період через кордон пропущено понад 1500 організованих груп вболівальників та прийнято окремі рішення щодо пропуску більш як 550 осіб, які прямували на Євро-2012, однак не мали належно оформлених паспортних документів, проте мали квитки на футбольні матчі.

Крім того, оформлено 1500 літаків, близько 650 автобусів та 22,5 тисячі транспортних засобів, якими слідували вболівальники футбольного чемпіонату Європи.

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