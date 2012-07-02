Рух транспорту на Хрещатику буде перекрито до 7 липня у зв’язку з демонтажем фан-зони

Столична Державтоінспекція нагадує, що до 01.00 7 липня перекрита офіційна фан-зона турніру УЄФА Євро-2012 - на Майдані Незалежності та по вулиці Хрещатик на відрізку від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, також до 7 липня заборонено паркування транспортних засобів на центральних вулицях міста, а саме: вул. Б. Хмельницького від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик; вул. Прорізна від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик; вул. Городецького від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик.