Донецький аеропорт за час Євро-2012 обслужив понад 2 тис. рейсів

Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.Прокоф'єва у період проведення матчів Євро-2012 обслужив 2054 рейси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, з 8 по 28 червня 2012 року аеропорт «Донецьк» обслужив 2054 рейси, з них 973 – по Україні, 1081 – за кордон. Пасажиропотік, з урахуванням регулярних рейсів, на внутрішніх рейсах становив 30 133 чоловіки, а на міжнародних – 66 411. Загальний пасажиропотік аеропорту «Донецьк» становив 96 544 чоловіки з урахуванням пасажирів регулярних рейсів.

У прес-службі акцентували, що ці показники перевищили середньодобові показники червня у 6 разів.

Зокрема, 27 червня аеропорт «Донецьк» прийняв максимальну кількість рейсів – 141 (з урахуванням регулярних рейсів), зокрема рейси з Пекіна, Мадрида, Лісабона, Варшави, Сінгапуру. У прес-службі наголосили, що всі рейси були прийняті і відправлені без затримок, служби аеропорту спрацювали без збоїв.

Довідка УНІАН. Протягом чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Донецьку пройшло 5 матчів: 11 червня – Франція-Англія, 15 червня – Україна-Франція, 19 червня – Англія-Україна, 23 червня – чвертьфінал, 27 червня – півфінал.

Новий термінал у Донецьку має сім поверхів. Пропускна спроможність нового терміналу – 3,1 тис. пасажирів за годину. Загальна площа будівлі – 58 тис. кв. м, залів очікування – 5 тис. кв. м, комерційних об'єктів – 4 тис. кв.м.

«Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.Прокоф’єва» є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить до п'ятірки провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні та чартерні рейси, які сполучають Донецький регіон із транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.

В аеропорту базуються авіакомпанії "Донбасаеро", "КАБІ", "ІСД-авіа", "СКМ-Аруба", "Челендж Аеро".

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" у 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів – на 35,5% більше, ніж роком раніше. За підсумками 2012 року планується збільшити пасажиропотік на 44,7% у порівнянні з 2011 роком – до 1,2 млн. чоловік.