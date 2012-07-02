Абонплата за користування стаціонарним телефоном з 1 липня зросла на 10%

З 1 липня 2012 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги – щомісячна абонентська плата за користування телефонами фіксованого зв'язку зросла на 10%.

Про це УНІАН повідомили в компанії «Укртелеком».

Нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги затверджені рішенням Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) № 308 від 21 червня 2012 року «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», яке зареєстроване в Мін’юсті (22 червня 2012 р. № 1031/21343).

Зміни до нині чинних Граничних тарифів вноситимуться у два етапи протягом 2012 року: перший етап – з 1 липня 2012 р., другий – з 1 листопада 2012 року.

Згідно з рішенням НКРЗІ, з 1 липня збільшено щомісячну абонплату за користування основним телефонним апаратом у містах без почасової оплати для небюджетних юридичних осіб на 5% (або на 1,86 грн) – до 39,05 грн. (тут і далі всі тарифи без ПДВ), для населення і бюджетних організацій – на 10% (або на 2,48 грн) – до 27,26 грн. За користування основним телефонним апаратом у містах з почасовою оплатою для небюджетних юридичних осіб абонплата зросла на 10% (або на 3,22 грн) – до 35,32 грн., для населення і бюджетних організацій – на 10% (або на 2,24 грн) – до 24,52 грн.

За користування основним телефонним апаратом для населення у сільській місцевості щомісячна абонплата зросла з 1 липня на 10% – з 13,52 до 14,88 грн (для телефонів без почасової оплати) і з 11,84 до 13,02 грн (з почасовою оплатою). На другому етапі (з 1 листопада 2012 року) щомісячна абонплата у сільській місцевості зросте ще на 10% - з 14,88 до 16,38 грн (без почасової оплати) і з 13,02 до 14,32 грн – з почасовою оплатою.

При цьому, згідно з рішенням НКРЗІ, з 1 липня 2012 року зменшився розмір плати за втановлення телефону для населення на 30% – до 70 грн, а для юридичних осіб – на 60%, тобто до 100 грн.

У НКРЗІ обгрунтовують ухвалене рішення тим, що сьогодні тарифи на окремі послуги «є нижчими за собівартість і покриваються за рахунок рентабельніших сегментів ринку».