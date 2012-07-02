«Бориспіль» у день фіналу Євро-2012 обслужив 630 рейсів

У день фінального матчу Євро-2012, 1 липня, аеропорт «Бориспіль» обслужив рекордну кількість рейсів - 630, зокрема, 358 - на прибуття і 272 - на відправлення, повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропорту, становила 39,317 тис. чоловік. Всі рейси 1 липня були обслужені відповідно до добового графіка польотів, без збоїв.

Абсолютний добовий максимум в аеропорту "Бориспіль" раніше було зафіксовано 30 липня 2011 року (34,762 тис. пасажирів). Найбільша кількість рейсів, що приймаються аеропортом за добу - 423 (вересень 2008 року).

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. чоловік, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн. пасажирів.