Швидкісними поїздами протягом Євро-2012 скористалося понад 150 тис. пасажирів

Швидкісними поїздами, що належать до категорій Інтерсіті та Інтерсіті(+), протягом проведення Євро-2012 скористалося понад 150 тис. пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Як відзначили у прес-службі, із загальної кількості пасажирів 1038 представників ЗМІ були перевезені безкоштовно.

Всього послугами «Укрзалізниці» протягом Євро-2012 скористалося 5,4 млн пасажирів. За інформацією прес-служби, у дні матчів «Укрзалізниця» пропонувала на 300 тис. більше місць до міст проведення турніру. За добу в середньому залізничним транспортом перевозилося близько 20 тис. уболівальників.

Як відзначили у прес-службі, враховуючи попит і з метою забезпечення пасажирських перевезень у повному обсязі на дні проведення матчів було призначено 24 додаткових потяги. З них 8 сполученням Київ - Донецьк - Київ, 2 потяги сполученням Київ - Харків - Київ і Москва - Донецьк - Москва. Також було призначено 6 електропоїздів сполученням Бєлгород - Харків і 6 електропоїздів підвищеного комфорту сполученням Перемишль - Львів - Перемишль. Додатково до складу потягів за графіком було включено 47 вагонів.