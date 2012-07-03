Українські та китайські митники прискорять оформлення вантажів

Українські та китайські митники домовилися розробити механізм обміну інформацією для того, аби прискорити митне оформлення вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України.

«У нас є дуже позитивний досвід інформаційної взаємодії з нашими польськими, російськими, білоруськими і молдавськими колегами. Адже ми і наші колеги отримуємо інформацію щодо вантажу, який прямує в наші країни ще до того, як транспортний засіб з цим вантажем фактично перетинає кордон. Це дозволяє значно спростити і прискорити митне оформлення. І ми сподіваємося на таке ж ефективне співробітництво з китайськими колегами», - зазначив голова Держмитслужби Ігор Калетник під час зустрічі з віце-міністром Генеральної митної адміністрації КНР Сун Ібіао.

С.Ібіао в свою чергу підтримав пропозицію українських колег: «Робоча група експертів двох країн конкретизує формати обміну інформацією, аби зробити його дійсно оперативним».

Як зазначив І.Калетник, товарообіг між Україною і Китаєм з початку 2012 року зріс майже на 20% і склав 3,5 млрд дол. США. З КНР надходить близько половини всіх контейнерів з вантажами, які імпортуються до України.