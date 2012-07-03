«Укрзалізниця»: держава не виділяла коштів на закупівлю Hyundai Rotem

Держава не виділяла коштів на закупівлю швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують під брендом «Український експрес».

Про це УНІАН повідомив начальник Управління зовнішніх зв'язків Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Матвєєв.

«Держава не виділяла коштів на закупівлю електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, хоча за законом України про залізничний транспорт пасажирський пересувний состав має купуватися за бюджетні кошти. За 20 років дотацій від держави до залізничної галузі не надходило», - сказав він.

І. Матвєєв нагадав, що «основним питанням при розгляді пропозицій світових виробників залізничного рухомого складу було джерело фінансування цього проекту».

«Фінансовим донором виступив корейський «Ексімбанк», запропонувавши вельми прийнятні ставки з кредитування», - сказав він.

І.Матвєєв також зазначив, що перед підписанням контракту з корейським концерном вивчалися пропозиції й інших світових виробників - Alstom, Siemens, Skoda, а також розглядалося кілька видів рухомого складу.

«Потяги такого типу можуть виготовляти всі компанії, присутні на ринку світового залізничного обладнання, але перед «Укрзалізницею» було поставлене завдання запустити потяги до початку чемпіонату Євро-2012 в Україні», - сказав він.

За словами І. Матвєєва, з часу підписання контракту до постачання першого потягу залишалося рівно 13 місяців, але поставити 6 потягів до початку чемпіонату погодилася тільки компанія Hyundai Rotem.

«Коли ми одержали новий пересувний склад виявилось, що для нього потрібна нова система обслуговування. І вирішувати питання треба було за півроку. Такого прецеденту «залізнична» світова історія не знає. Росіяни, приміром, готували інфраструктуру для потягів «Сапсан» 5 років, а «Укрзалізниця» встигла за 6 місяців», - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати залізничними коліями країни з 27 травня 2012 року. До кінця року між Львовом, Києвом, Харковом і Донецьком курсуватимуть 10 таких составів.

В «Українських експресах» 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів.