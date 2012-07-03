Авіакомпанія "АероСвіт" отримала третій Boeing 737 Next Generation

Авіакомпанія "АероСвіт" поповнила свій парк третім літаком Boeing 737-700 Next Generation.

Як повідомляє компанія, до 9 липня «АероСвіт» чекає поставки ще одного Boeing 737-700.

Обидва повітряні судна "АероСвіт" отримує на умовах операційного лізингу.

Третій літак прибув до базового київського аеропорту перевізника (Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - УНІАН) у п'ятницю, 29 червня, а в понеділок, 2 липня, виконав свій перший комерційний авіарейс.

Салон Boeing 737-700 для "АероСвіту" при двокласній компоновці вміщує від 128 до 134 пасажирських крісел. Літак планується використовувати перш за все на маршрутах до Західної Європи, Центральної Азії та Росії.

Нагадаємо, прибулий до Києва Boeing 737-700 став п'ятим новим літаком, введеним компанією за останні три місяці. З 19 червня поточного року польоти під позивними "АероСвіту" також здійснюють два Embraer 190, які надійшли безпосередньо із заводу бразильського авіабудівного концерну Embraer. Оператором цих літаків стала авіакомпанія "Дніпроавіа", яка є партнером "АероСвіту" за альянсом "Українська авіаційна група".

Раніше, навесні цього року, до Києва із заводу компанії Boeing в Сієтлі були доставлені два Boeing 737-800.

До кінця 2012 року парк авіакомпанії додатково поповниться трьома новими Embraer 190, в 2013-2016 році продовжиться постачання раніше замовлених "АероСвітом" повітряних суден Boeing Next Generation 737.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується у київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.