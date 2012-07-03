Чверть українських абонентів Інтернету проживають у Києві

У столиці України проживає 26% українських абонентів Інтернету, або 1,2 млн. чол. Про це сказано у статистичному бюлетені Державної служби статистики України «Становище та розвиток зв'язку в Україні за 1-й квартал 2012 року», який має у своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому в Одеській області налічувалося 736 тис. абонентів, у Донецькій – 315 тис., у Дніпропетровській – 254 тис., у Харківській – 245 тис. Найменша кількість абонентів Інтернету проживає у Чернівецькій та Івано-Франківській областях – 24,9 тис. і 27,5 тис. відповідно. Загальна кількість інтернет-абонентів в Україні становить 4,45 млн.

Лідирує столиця і за числом абонентів в інших видах зв'язку, хоча відрив за цим показником від інших регіонів не такий значний.

Так, кількість абонентів кабельного ТБ у Києві за підсумками першого кварталу 2012 року становила майже 570 тис. (або 16,6% загального числа абонентів цього виду зв'язку в Україні). У Дніпропетровській області налічувалося 435 тис. абонентів кабельного ТБ, у Донецькій – 304 тис., у Харківській – 233 тис. Загальна кількість абонентів кабельного ТБ в Україні в першому кварталі 2012 року становила 3,43 млн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку в Києві за звітний період становила понад 8,1 млн. абонентів (або 14,4% загального числа абонентів цього виду зв'язку в Україні). Наступні місця за абонентською базою займають Донецька область – більш як 5,4 млн. абонентів, Харківська – 3,6 млн., Дніпропетровська – 3,4 млн., Одеська – 2,8 млн., Луганська – 2,7 млн., Львівська – понад 2,6 млн., АР Крим – більш ніж 2,4 млн.

Найменше число абонентів серед регіонів налічується в Кіровоградській області – 883 тис. абонентів, Тернопільській – 885 тис. і Севастополі – 496 тис. Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні у першому кварталі 2012 року становила 55,9 млн.

Найбільше число абонентів фіксованого телефонного зв'язку проживають у Києві та в Одеській області – більш ніж 1,6 млн. (або 13,2% загального числа абонентів цього виду зв'язку в Україні) і 1,4 млн. (11,5%) абонентів відповідно. У Дніпропетровській області налічується понад 940 тис. абонентів, у Донецькій області – 831 тис., у Харківській – 738 тис. Рівень телефонізації в Україні за підсумками 1-го кварталу 2012 року становив 59 телефонних апаратів на 100 сімей. При цьому в Одеській області цей показник становив 153, у Києві – 103, у Севастополі – 75, у Дніпропетровській, Запорізькій і Харківських областях – більш ніж 60 апаратів на 100 жителів. Загальна кількість абонентів фіксованого зв'язку в Україні в першому кварталі 2012 року становила 12,1 млн.