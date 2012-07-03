Азаров: потяги «Хюндай» і «Шкода» куплені «не від хорошого життя»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що потяги «Хюндай» і «Шкода» куплені «не від хорошого життя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками парламентської більшості.

«Ми не від хорошого життя пішли на те, щоб купити «Хюндаї» і «Шкоди», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, Луганський тепловозобудівний завод «на особливому контролі у нас знаходиться».

Як сказав М.Азаров, «в нинішніх реаліях треба не просто випускати, а треба ще, щоб хтось купував».

За його словами, під час зустрічі з керівництвом Крюківського заводу його представники «нам намалювали гарну картинку», але при цьому сказали, що перший потяг може бути виготовлений на початку 2012 року. Прем'єр підкреслив, що всім зрозуміло, що потрібен ще час на обкатування на масове виробництво, тому й були куплені «Хюндаї» і «Шкоди».