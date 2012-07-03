На Хрещатику частково відкрито рух автотранспорту
18:37, 03 липня 2012Транспорт/Звя'зок
0
У Києві на Хрещатику після демонтажу частини фан-зони Євро-2012, частково відкрито рух автотранспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, рух відновлено на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка.
Повністю фан-зону демонтують до кінця тижня. Тоді ж буде повністю відновлено рух транспорту на Хрещатику і Майдані Незалежності.
З 2 липня станція метрополітену «Майдан Незалежності» відкрита для входу та виходу пасажирів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter