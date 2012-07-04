На Придніпровській залізниці попереджено 287 фактів розкрадання вантажів і майна

Працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці спільно з міліцією за перше півріччі 2012 року попередили 287 фактів розкрадання вантажів і майна залізниці на суму 396 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, за розкрадання затримано 292 особи.

Зокрема, 14 червня під час оперативно-профілактичних заходів на вантажному дворі станції Запоріжжя-Вантажне оперативна група стрілецько-пожежної команди Запоріжжя-Ліве спільно з міліцією попередила крадіжку 99 метрів залізничних рейок на суму понад 33 тис. грн. Затримано двоє непрацюючих громадян.

Також за інформацією прес-центру, протягом січня-червня поточного року за ходіння залізничними шляхами в непризначених для цього місцях, незаконний проїзд вантажними поїздами та інші порушення працівники служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці затримали понад 1,4 тис. осіб, 754 з яких оштрафовано. Сума штрафів склала 26 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, співробітники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у 2011 р. попередили 586 фактів розкрадання вантажів і майна на суму 720 тис. грн. За порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, працівники воєнізованої охорони Придніпровської залізниці затримали 3029 осіб, 1586 з яких були оштрафовані на суму понад 54 тис. грн.