Воєнізована охорона «Укрзалізниці» розкрила і попередила 730 крадіжок вантажів

Воєнізована охорона Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в І півріччі 2012 року розкрила і попередила 730 крадіжок вантажів на суму 1,236 млн грн.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», найбільше крадіжок було розкрито та попереджено на Придніпровській залізниці - 273, Донецькій - 188 та Львівській - 110.

Під час проведених оперативних заходів в правоохоронні органи передано 917 затриманих громадян.

На об'єктах залізниць кількість затриманих в січні-червні склала 5052 осіб, з них за ходіння коліями в невстановленому місці було затримано 5030 осіб, за незаконний проїзд у вантажних поїздах - 10 осіб, за зрив пломб та інше - 12 громадян.

До адміністративної відповідальності притягнуто 3917 громадян, загальна сума штрафів складає 136,2 тис. грн.