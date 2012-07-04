ПЗ спрямує 1,5 млн грн на реконструкцію відділення лікарні станції Кривий Ріг-Головний

Придніпровська залізниця у 2012 році спрямує 1,5 млн грн на реконструкцію фізіотерапевтичного відділення лікарні станції Кривий Ріг-Головний. Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, в даний момент у відділенні лікарні проводиться ремонт приміщень, замінюють комунікації та систему каналізації, упорядковують прилеглу територію.

Залізниця планує закупити для фізіотерапевтичного відділення аерокріокамеру, яка використовується для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, серцево-судинних, бронхолегеневих, онкологічних та інших захворювань. Тут також буде встановлена гідромасажна ванна, магнітоли, душ Шарко та ін.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році на оновлення відомчих медичних установ Придніпровська залізниця виділяє близько 3, 4 млн грн. Протягом року магістраль поряд з фізіотерапевтичним відділенням лікарні станції Кривий Ріг Головний відремонтує дитяче відділення дорожньої клінічної лікарні у Дніпропетровську, замінить опалювальні котли в поліклініці станції Нікополь.