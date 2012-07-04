Оприлюднено концепцію держпрограми розвитку автодоріг на 227 млрд грн

Міністерство інфраструктури України представило концепцію державної програми розвитку автодоріг загального користування на 2013-2018 роки вартістю 227,15 млрд грн.

Згідно з концепцією, розміщеною на сайті відомства, за розрахунками Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ), зокрема, мінімально необхідні витрати на експлуатаційне утримання і поточний середній і дрібний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд складуть 108,365 млрд грн, на капітальний ремонт автомобільних доріг і штучних споруд — 19,273 млрд грн., на будівництво і реконструкцію автодоріг і штучних споруд — 96,89 млрд грн, на проектні роботи — 2,44 млрд грн, на інформаційне забезпечення дорожньої галузі 182 млн грн.

Крім того, на погашення зобов'язань за кредитами необхідно буде направити 37,403 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з даними, наведеними на сайті Мінінфраструктури, обсяг фінансування дорожніх робіт за останні 10 років склав 14-34% від потреби, визначеній ученими Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М.П.Шульгіна (далі — ДерждорНДІ). Зокрема, на 1 січня 2012 року з початку реалізації держпрограми розвитку автодоріг на 2007-2011 роки на виконання заходів було спрямовано 62,2 млрд грн - 93% від орієнтовних обсягів фінансування, зокрема надходження спеціального фонду держбюджету склали 115,7% плану, надходження коштів місцевих бюджетів — 56,4%, надходження з інших джерел — 84%.

Довжина української мережі автомобільних доріг загального користування становить 169,5 тис. км. На автодорогах налічується 16,172 тис. мостів і шляхопроводів загальною довжиною 381,9 тис. погонних метрів.