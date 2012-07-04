У Києві через спеку тимчасово обмежать рух вантажівок

У столиці заборонено рух вантажівок при температурі повітря вище 28 градусів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв на те, що через спеку з 10.00 до 22.00 години на автошляхах столиці заборонено рух вантажівок вагою понад 24 тонни. «Ця заборона пов’язана із тим, що із настанням спекотної погоди великогабаритні автомобілі під час свого руху деформують асфальтне покриття, адже при температурі вище 28 градусів під тиском вантажу воно руйнується, - говорить начальник управління ДАІ м. Києва Анатолій Курінний. Тому аби уникнути і зберегти автомобільно-шляхову мережу міста у належному стані, поки не спаде спека, у Києві діятимуть тимчасові обмеження руху автотранспорту дорогами загального користування.

Зважаючи на це, Державтоінспекція радить водіям таких вантажівок зупинитися вдень на автостоянках, біля стаціонарних постів ДАІ, на паркінгах, а свій рух продовжити з настанням прохолоди, тобто, після 22 години до 6 ранку.

В Державтоінмпекції наголошують, що в столиці найближчим часом триватиме спекотна погода, яка не кращим чином впливає на водіїв. У багатьох людей під час спеки підвищується тиск, виникає сонливість, знижується уважність. Всі ці чинники негативно впливають на керування транспортними засобами і можуть спричинити не лише виникнення аварійних ситуацій, але й ДТП.

У зв’язку з цим, столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути максимально уважними та обережними. ДАІ пропонує декілька порад, дотримання яких допоможе водіям під час експлуатації автівки у спекотну погоду: завжди майте в автомобілі необхідний мінімум ліків, а також запас води, споживати побільше рідини.

Якщо виникає необхідність зупинитися, водівям радять швидкість знижувати поступово, оскільки при різкому гальмуванні на сильно розігрітому асфальті машину може повести. Крім того, при паркуванні по можливості треба залишати авто у захищеному від сонця місці, не перевищувати швидкість та збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що рухаються поперед.

Водіям також рекомендують при найменшому погіршенні самопочуття негайно знижувати швидкість і зупинятися.