Верховна Рада звільнила від податків послуги для реалізації "Повітряного експресу"

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об’єктів Київського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 249 народних депутатів з 267 зареєстрованих в сесійній залі.

На період дії контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес", затвердженого Кабінетом міністрів України, яким передбачено спорудження залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт “Бориспіль”; будівництво міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ-Бориспіль; будівництво дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна у м. Києві, справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням низки вимог. Зокрема, з урахуванням щодо операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, що ввозяться сторонами контракту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком на додану вартість.

Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування у межах виконання національного проекту “Повітряний експрес”, встановлюються Кабінетом Міністрів України. При цьому звільняються від оподаткування операції з постачання послуг на митній території, пов’язаних з реалізацією національного проекту “Повітряний експрес", які надаються особою-нерезидентом, не зареєстрованою як платник податку на додану вартість, сторонам контракту.

Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією національного проекту “Повітряний експрес" та підлягають звільненню від оподаткування, встановлюється Кабінетом міністрів України.

Перелік та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань.

Термін “сторона контракту”, наведений у розділі ХХ “Перехідні положення” цього Кодексу, для цілей оподаткування визначає замовника та виконавця, серед яких замовником є державне підприємство, визначене Кабінетом міністрів України як уповноважена особа з реалізації національного проекту “Повітряний експрес", а виконавцем - нерезидент, який є стороною контракту, укладеного з замовником для реалізації національного проекту “Повітряний експрес” та постійного представництва такого нерезидента”.

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту “Повітряний експрес”.

Звільняються від сплати земельного податку сторони контракту, укладеного для реалізації національного проекту “Повітряний експрес”, за земельні ділянки, відведені в установленому порядку для спорудження об’єкта, передбаченого проектом, до дня передачі виконавцем замовнику готового об’єкта.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.