ЛЗ в дні проведення матчів Євро-2012 перевозила до 30 тис. пасажирів

У дні проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Львівська залізниця (ЛЗ) за добу перевозила більше 30 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в Львівській залізниці.

Під час Євро-2012 Львівська залізниця включила до складу поїздів власного формування додатково 20 пасажирських вагонів.

Крім того, на дні, коли у Львові проходили матчі Євро-2012, Львівська залізниця призначила три пари додаткових поїздів сполученням Львів-Перемишль (Польща).

Цими поїздами скористалися в напрямку Перемишль-Львів 1255 пасажирів та Львів-Перемишль - 1368 пасажирів.

Всього протягом червня 2012 року Львівська залізниця перевезла 900,333 тис. пасажирів у дальньому сполученні та 765,358 тис. пасажирів - у приміському.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3% в порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн доларів.