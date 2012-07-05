Львівська залізниця інвестувала в підготовку до Євро-2012 679 млн грн

Львівська залізниця (ЛЗ) в 2011-2012 роках інвестувала в підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 і впровадження прискореного руху на напрямку Львів-Здолбунів 678,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Львівській залізниці, загальна вартість шляхових робіт, виконаних на дорозі, склала 190 млн грн, вартість модернізації контактної мережі, пристроїв енергетики та зв'язку - 130,6 млн грн, реконструкції Головного вокзалу станції Львів - 27,7 млн грн.

Також в ремонт та закупівлю обладнання для Клінічної лікарні Львівської залізниці, яка була затверджена медичним комісаром УЄФА базовим медичним закладом Львова на час проведення в Україні Євро-2012, Львівська залізниця спрямувала 8,7 млн грн.

Нагадаємо, в дні проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Львівська залізниця за добу перевозила більше 30 тис. пасажирів.

Всього протягом червня 2012 Львівська залізниця перевезла 900,333 тис. пасажирів у дальньому сполученні та 765,358 тис. пасажирів - у приміському.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3% в порівнянні з 2010 роком - до 23,07 млн тонн.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн доларів.