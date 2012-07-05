«Укрзалізниця» повинна збільшити інвестиційні витрати в 3 рази - експерт

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для оновлення основних фондів повинна збільшити інвестиційні витрати в три рази.

Такого висновку дійшли експерти консалтингової компанії AT Kearney, яка провела діагностику існуючої моделі ринку й стану «Укрзалізниці».

«При існуючому рівні власних джерел «Укрзалізниця» не зможе реалізувати необхідний обсяг інвестицій, оскільки щорічно збільшується розрив між операційним доходом від перевезень і необхідним рівнем інвестицій. Інвестиційні витрати необхідно збільшити в 3 рази. Щороку відстрочення освоєння інвестицій веде до значного збільшення в майбутньому», - сказала менеджер компанії AT Kearney Катерина Шеремет.

Згідно з висновком AT Kearney, для залучення можливих механізмів і джерел фінансування на оновлення основних фондів, необхідне реформування галузі.

В AT Kearney зазначають, що «ступінь зношеності основних фондів «Укрзалізниці» вже став критичним - 60-90%».

Водночас, згідно з висновками консалтингової компанії AT Kearney, при дотриманні запланованих етапів реформування залізничної галузі, зношеність основних фондів має зменшитися з 85% до 60%.

При цьому обсяги перевезень зростуть на 20-25%, продуктивність рухомого складу зросте на 20-30%, а продуктивність праці й зарплата в галузі - до 60%.

К.Шеремет відзначає також позитивний міжнародний досвід реформування залізничної галузі.

«Приміром, рентабельність німецького Deutsche Bahn зросла з мінус 20% до реформування в 1994 році до 5-7% у 2000-х роках», - сказала вона.

Нагадаємо, засади реформування залізничного транспорту було закладено в "Концепції державної програми реформування залізничного транспорту", схваленій Кабінетом міністрів України в грудні 2006 року.

У жовтні 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.

Реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій та вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку й під їх постійним моніторингом.

На першому етапі реформування в лютому 2012 року Верховна Рада прийняла закон України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який у березні було підписано Президентом України.

Закон, зокрема, передбачає створення на базі «Укрзалізниці», підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування Публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Товариство планується створити і зареєструвати протягом 6-8 місяців.

Засновником товариства є держава в особі Кабінету міністрів України, управління корпоративними правами держави здійснює Кабінет міністрів України.

На другому етапі реформи (2013-2015 роки) передбачається формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності шляхом створення відповідних філіалів і структурних підрозділів, які належатимуть товариству на правах власності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) передбачається створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень, корпоративні права по якому належатимуть товариству, а також створення місцевих залізниць, що володіють об'єктами інфраструктури й рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіючих і вузькоколійних ділянок, зокрема, із залученням недержавних (приватних) інвестицій.