Кабмін до кінця року створить держпідприємство «Укрзалізниця»

У ході реформування залізничної галузі до кінця 2012 року буде створено державне акціонерне товариство «Укрзалізниця», засновником якого виступить держава в особі Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«У ході реформування усі 6 залізниць, а також підприємства, установи і організації залізничного транспорту загального користування за списком, який буде затверджено урядом, увійдуть до складу єдиного підприємства, яким буде новоутворене АТ «Укрзалізниця». 100% акцій АТ «Укрзалізниця» належатиме державі в особі Кабміну, який здійснюватиме управління корпоративними правами», - відзначив виконуючий обов'язки начальника Головного управління реформування і корпоративного розвитку "Укрзалізниці" Андрій Буковський.

Окрім того, А.Буковський повідомив, що після державної реєстрації акціонерного товариства до Верховної Ради буде направлено проект закону про внесення АТ "Укрзалізниця" до переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

«Заяви про початок процесу приватизації залізничного транспорту загального користування не мають жодних підстав», - сказав він.

За словами начальника головного юридичного управління «Укрзалізниці» Михайла Ониськіва, перетворення, які відбудуться в галузі, спрямовані на удосконалення системи управління залізничним транспортом, а не на відчуження майна.

«Усі питання щодо того, як розпоряджатися майном, яке буде внесено до статутного капіталу АТ "Укрзалізниця", майном, яке вступить у Товариство, а також тим, що буде передане йому на праві господарського ведення, визначатимуться Кабінетом міністрів. Процес реформування галузі відбуватиметься прозоро і публічно під контролем держави», - сказав він.

М.Ониськів також відзначив, що у Законі України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» визначено об'єкти інфраструктури залізничного транспорту загального користування, які залишаються в державній власності, і будуть передані Товариству на праві господарського ведення.

Крім того, цей закон забороняє Товариству здійснювати щодо вказаних об'єктів будь-які дії, які можуть призвести до відчуження.

Нагадаємо, засади реформування залізничного транспорту були закладені у "Концепції державної програми реформування залізничного транспорту", схваленої Кабінетом міністрів України в грудні 2006 року.

У жовтні 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.

Реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій і вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та під їх постійним моніторингом.

На першому етапі реформування в лютому 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який у березні був підписаний Президентом України.

Закон, зокрема, передбачає створення на базі «Укрзалізниці» підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування Публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого закріплюються у державній власності. Товариство планується створити і зареєструвати протягом 6-8 місяців.

Засновником Товариства є держава в особі Кабінету міністрів України, управління корпоративними правами держави здійснює Кабінет міністрів України.

На другому етапі реформи (2013-2015 роки) передбачається формування вертикально інтегрованої виробничий-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності шляхом створення відповідних філій і структурних підрозділів, які належатимуть Товариству на правах власності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) передбачається створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень, корпоративні права на яке належатимуть Товариству, а також створення місцевих залізниць, які володіють об'єктами інфраструктури і рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіяльних і вузькоколійних ділянок, зокрема, із залученням недержавних (приватних) інвестицій.