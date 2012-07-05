РKP Intercity під час Євро-2012 додатково перевезла понад 200 тис. пасажирів

Варшава. Одна з найбільших у Польщі пасажирських залізничних компаній, що спеціалізується на перевезеннях між великими містами і міжнародних сполученнях, PKP Intercity завдяки проведенню в країні у червні поточного року чемпіонату Європи з футболу додатково перевезла понад 200 тис. пасажирів.

Про це сказав журналістам глава компанії Януш Малиновський, якого цитує PKP.

Він відзначив, що компанія оцінює перевезення в червні у більш ніж 3 млн. чоловік, не надавши даних для порівняння за перший місяць літа минулого року.

Водночас Я.Малиновський повідомив, що за перші п'ять місяців року PKP Intercity перевезла 12,4 млн. пасажирів, що на 0,2 млн. більше за показники аналогічного періоду минулого року.

Більша кількість пасажирів дозволила компанії одержати за цей період 4 млн. доларів чистого прибутку при збитках у майже 10 млн. доларів у січні-травні минулого року і майже 40 млн. доларів за аналогічний період 2010 року (1USD=3,3 PLN).

Виручка компанії з початку поточного року до червня становить понад 265 млн. доларів.

Глава компанії повідомив, що в січні-травні найбільше зріс пасажиропотік на міжнародних трасах – на 13,5% і на потягах, які курсують під брендом TLK (дешевші квитки), – плюс майже 5%.

Як повідомляв УНІАН, минулого року PKP Intercity скоротила чистий збиток у 4 рази – до 8,4 млн. доларів, одержавши більш як 600 млн. доларів операційного доходу.

Компанія перевезла 36,6 млн. пасажирів (зокрема, 1,8 млн. на міжнародних трасах), що становило близько 14% усіх перевезених пасажирів у Польщі або в середньому 3,05 млн. пасажирів на місяць.

Довідка УНІАН. За даними польських організаторів Євро-2012, до Польщі на три тижні турніру приїхало близько 600 тис. іноземних уболівальників, 650 тис. чоловік дивилися матчі чемпіонату на чотирьох польських стадіонах, а ще понад 3 млн. – у спеціально створених фан-зонах.