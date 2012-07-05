Польська Przewozy Regionalne торік скоротила збиток у 3 рази

Варшава. Найбільший пасажирський залізничний перевізник у Польщі Przewozy Regionalne минулого року скоротила чистий збиток до близько 12,5 млн. євро з близько 40 млн. євро у попередньому році.

Про це повідомила журналістів фінансовий директор компанії Ельжбета Грудзень, яку цитує польське агентство РАР.

Вона відзначила, що операційний прибуток компанії в поточному році збільшився удвічі - до близько 5 млн. євро, назвавши причиною збитків виплату відсотків за боргами за використання залізничної інфраструктури, що становить майже 100 млн. євро.

Минулого року компанія на виплату відсотків за кредитом спрямувала понад 12,5 млн. євро.

Директор повідомила, що в поточному році компанія має намір зменшити збиток до 9,8 млн. євро, відзначивши, що за 2009 рік збиток становив близько 70 млн. євро (1EUR=4,2PLN).

Довідка УНІАН. Минулого року Przewozy Regionalne зайняла перше місце в Польщі за кількістю перевезених пасажирів з 41,5% часткою ринку, тоді як її головний конкурент PKP Intercity - близько 14%, а з урахуванням протяжності трас частки компаній становили 36% і 45% відповідно.

На створену в 2001 році компанію Przewozy Regionalne, яка належить владі 16 воєводств (аналог областей) Польщі, працює 13,5 тис. чоловік.