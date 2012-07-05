Кабмін схвалив залучення 450 млн дол. Світового банку для будівництва автодоріг

Кабінет міністрів України схвалив залучення 450 млн дол. позики Світового банку (СБ) для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху”.

Відповідне розпорядження №424 від 4 липня розміщено на сайті уряду.

«Визнати за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (СБ - УНІАН) для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху” в розмірі 450 млн доларів США», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ (пан’європейські коридори) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

З цією метою передбачається залучити кредитні ресурси від ЄБРР обсягом 450 млн євро (загальна сума кредиту 900 млн євро, на умовах співфінансування ЄІБ у розмірі 450 млн євро) на реалізацію масштабного проекту з реконструкції та капітального ремонту ділянок шести автомобільних доріг, що ведуть до міста Київ. Серед доріг, які ввійшли до проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Київ», такі: М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель – Ягодин, Н-01 Київ – Знам’янка, Р-02 Київ – Іванків – Овруч.