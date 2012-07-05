ВР зобов’язала залізничників перевіряти паспорти у пасажирів міжнародних рейсів

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 22-1 Закону України «Про залізничний транспорт» (№10356).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 269 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що перевізник при перевезенні пасажира у міжнародному залізничному сполученні зобов'язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документу, що посвідчує особу пред'явника, або документа, що його замінює, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи.

За невиконання обов'язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів зазначених у частині другій цієї статті, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність, передбачену законом.