Мінінфраструктури розробило проект Стратегії розвитку морпортів України

Міністерство інфраструктури України розробило проект Стратегії розвитку морських портів України, що передбачає питання розвитку портової (термінальної) і суміжної (під'їзні залізничні колії, дороги тощо) інфраструктури.

Як повідомляє відомство, проект був представлений на засіданні робочої групи з питань організаційно-технічної підготовки Стратегії розвитку морських портів України 5 липня.

За наданою інформацією, Стратегія розвитку морських портів буде направлена для подальшої обробки в Мінінфраструктури, потім для узгодження в інші органи виконавчої влади і після - на затвердження Кабінету міністрів України.

Проект Стратегії містить аналіз світових тенденцій у роботі портового сектора, а також прогнози ситуації на ринку вантажоперевезень морським транспортом і логістики вантажопотоків на майбутнє, зокрема в Україні.

Крім того, в проекті проаналізовано конкурентне середовище в Чорноморському регіоні з погляду конкурентної боротьби за вантажопотік як українських портів, так і їх безпосередніх конкурентів.