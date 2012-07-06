Кримська Air Onix почала польоти з Сімферополя до «Домодєдова»

Кримська авіакомпанія Air Onix - ТОВ «Ейр Онікс» - з 2 липня почала польоти з Сімферополя до Міжнародного аеропорту «Домодєдово» у Москві.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, згідно з розкладом, рейси здійснюються щодня, при цьому щопонеділка, щочетверга, щосуботи і щонеділі буде по два рейси на день.

На лінії використовуються літаки Boeing 737-300 у двокласній компоновці - преміум- та економ-клас.

Нагадаємо, з 2 липня компанія також почала виконувати польоти з Сімферополя до київського аеропорту “Бориспіль”, а з 14 червня – до Львова.

Довідка УНІАН. Air Onix заснована у 2007 році, польоти почала викорнувати у 2012 році. Базовий аеропорт – Міжнародний аеропорт «Сімферополь». Компанія здійснює польоти до Києва, Москви, Санкт-Петербурга і Львова.

Флот компанії складається з двох літаків Boeing 737-300/500 (142 крісла), поставка третього літака очікується в липні.