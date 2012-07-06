Залізниці України залучили для забезпечення літніх перевезень 178 вантажних локомотивів

Залізниці України для забезпечення пасажирських залізничних перевезень залучили 178 вантажних локомотивів, тоді як до періоду літніх перевезень в пасажирському господарстві було задіяно 143 вантажних локомотиви.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), переведення вантажних локомотивів для забезпечення пасажирських перевезень в літній період дозволяє задовольнити підвищений попит на пасажирські перевезення в умовах старіння рухомого складу.

Водночас в «Укрзалізниці» відзначають, що «подібний крок є неефективним з погляду використання потужностей вантажного локомотива і призводить до фінансових втрат перевізника».

Довідка УНІАН. У червні 2012 року залізниці України перевезли більш як 5,5 млн. пасажирів, зокрема — більш як 1 млн. пасажирів у напрямі Криму.