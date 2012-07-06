Літні пасажирські перевезення забезпечують 89 пар літніх потягів - «Укрзалізниця»

Літні пасажирські перевезення до місць масового відпочинку - в кримський і карпатський регіони забезпечують 89 пар літніх потягів, зокрема 38 потягів формування залізниць України.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), для забезпечення перевезення організованих груп пасажирів (дітей до місць відпочинку, під час зміни в пансіонатах і таборах, інше) на окремі дати призначено ще 5 додаткових разових потягів.

Окрім 38 вітчизняних літніх потягів, пасажирів у межах України перевозять 46 літніх графікових потягів формування залізниць Росії, Білорусі та інших країн, з них 39 пар курсує в кримському напрямі.

До літнього сезону 2012 року «Укрзалізниця» підготувала понад 5 тис. пасажирських вагонів, з них близько 1,8 тис. обладнано системою кондиціонування.

Вагони, які конструктивно не обладнані системою кондиціонування повітря, оснащені системою примусової вентиляції.

Крім того, на вокзалах системами кондиціонування обладнані зали підвищеної комфортності. На головних вокзалах країни цілодобово працюють медичні кабінети, всі пасажирські вагони забезпечені медичними аптечками.

Також залізниці України обновили постільну білизну у вагонах СВ (5164 комплекти), купейних і плацкартних вагонах (201 тис. комплектів).

Крім того, в період літніх перевезень відкрито 160 додаткових квиткових кас, зокрема 7 пересувних.

«Укрзалізниця» нагадує, що пасажири, які їдуть у подорож залізничним транспортом і хочуть узяти з собою свій автомобіль, можуть скористатися послугами вагонів-автомобілевозів, які курсують у складі пасажирських потягів № 12/11 Київ - Сімферополь і № 156/166 Київ - Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року залізниці України перевезли понад 5,5 млн. пасажирів, зокрема понад 1 млн. пасажирів у напрямі Криму.