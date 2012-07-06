Міжнародні екологічні вимоги до транспортних засобів впровадять поетапно

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”, внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 248 із 267 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом доповнено преамбулу нині діючого закону формулюванням про поетапне запровадження міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів, встановлено конкретні строки поетапного ведення екологічних норм, уточнено порядок визначення екологічних норм, методів випробування, позначення рівня екологічних норм, процедур підтримання відповідного екологічного рівня колісних транспортних засобів протягом всього терміну їхньої експлуатації.

Пропозиції стосуються тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів – коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 згідно з УКТЗЕД, а також вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення – коди товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТЗЕД.

Законом передбачено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам: не нижче рівня “ЄВРО-3” - з 1 січня 2013 року, але не раніше, ніж через 100 днів з дня набрання чинності цим законом, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня “ЄВРО-3” як обов’язкових; не нижче рівня “ЄВРО-4” - з 1 січня 2014 року, але не раніше, ніж через 100 днів з дня набрання чинності цим законом, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до дати введення екологічних норм не нижче рівня “ЄВРО-4” як обов’язкових; не нижче рівня “ЄВРО-5” - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно; не нижче рівня “ЄВРО-6” - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.