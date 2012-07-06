27 вересня відкриють пряме повітряне сполучення між Києвом і Кутаїсі

27 вересня відкриється пряме повітряне сполучення між Києвом і Кутаїсі (Грузія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе.

Рейси виконуватиме лоу-кост компанія WizzAir.

Посол повідомив, що в нинішньому році в Грузії почали відновлювати аеропорт в Кутаїсі, який буде готовий приймати міжнародні рейси.

Він нагадав, що два роки тому почалося будівництво нової будівлі парламенту Грузії у Кутаїсі й, за його словами, парламент, який буде обрано в жовтні цього року, вже почне функціонувати в Кутаїсі.

«Кутаїсі стає новим політичним центром, і я не здивований рішенням лоу-кост компанії WizzAir почати польоти між нашими країнами саме в цьому напрямі», - сказав Г.Катамадзе.

За словами посла, в найближчій перспективі Грузія має намір повернути ту кількість туристів, які відвідували Грузію за часів Радянського Союзу, а це більш як 10 млн. чоловік на рік.