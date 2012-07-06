Залізничників зобов’язали перевіряти паспорти громадян на міжнародних перевезеннях

Верховна Рада України 5 червня 2012 ухвалила закон "Про внесення змін до статті 22-1 Закону України" Про залізничний транспорт" щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зміни передбачають, що при перевезенні пасажирів в міжнародному залізничному сполученні перевізник «зобов'язаний до початку такого перевезення перевірити наявність у пасажира паспортного документа, що засвідчує особу пред'явника, або документа, що замінює його (проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка), і відмовити в перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи».

Зміни передбачають, що «за невиконання обов'язку перевірити перед початком перевезення пасажира в міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, зазначених у частині другій цієї статті, що привело до перевезення або спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник несе відповідальність".

Нагадаємо, до внесення змін перевізник був зобов'язаний при перевезенні пасажира в міжнародному залізничному сполученні до початку перевезення перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держав слідування, держав за маршрутом слідування, і відмовити в перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхідні документи.