УЗ нагадує: пасажири з дітьми повинні мати документ, який підтверджує вік дитини

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розпочала активну кампанію щодо інформування пасажирів з дітьми віком до 14 років про обов'язковість наявності під час проїзду в потягу оригіналів документів, які підтверджують вік дитини.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», про обов'язкову наявність оригіналу документа, який підтверджує вік дитини, попереджатимуть квиткові касири при оформленні дитячих проїзних документів.

Крім того, на вокзалах здійснюватимуться відповідні оголошення по гучному зв'язку.

Такі ж оголошення будуть розміщені на вокзалах біля кас і на інформаційних табло.

Крім того, «Укрзалізниця» почала друкувати відповідні нагадування про обов'язкову наявність оригіналу документа, який підтверджує вік дитини, безпосередньо на проїзних документах.

Також у відомстві зазначають, що в разі відсутності документа, що підтверджує вік дитини, для уникнення конфліктних ситуацій начальник проїзду має право оформляти доплату до дитячого квитка для проїзду дитини.

«Посадка у вагон без відповідних документів забороняється. Оригінал документа, яким підтверджується вік дитини, пасажири з дітьми повинні пред'являти провідникові при посадці в потяг і в дорозі прямування», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Крім того, «Укрзалізниця» нагадує, що згідно з «Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України», діти до 6 років перевозяться безкоштовно. Якщо пасажир перевозить двох і більше дітей, то право безкоштовного проїзду має тільки одна дитина, а для інших необхідно придбати квитки, оскільки вони займатимуть окремі місця у вагоні.

Вартість дитячого квитка становить 75% вартості квитка дорослого пасажира.