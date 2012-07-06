Кабмін пропонує обкладати за нульовою ставкою перевезення пасажирів поїздами Hyundai

Кабінет Міністрів пропонує обкладати за нульовою ставкою послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+.

Відповідний проект змін до Податкового кодексу України зареєстровано в парламенті і передано на розгляд профільному комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков наприкінці травня 2012 року під час урочистостей з нагоди відкриття руху сучасних швидкісних поїздів Hyundai заявив про наміри уряду розглянути питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai.

За словами Б.Колеснікова, скасування ПДВ дозволить зменшити вартість квитків на поїзди Hyundai на 16,6%.

Довідка УНІАН. Згідно з новою класифікацією пасажирських поїздів Інтерсіті+ (ІС+) - це денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год., вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

На сьогоднішній день до категорії Інтерсіті+ відносяться швидкісні міжрегіональні електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.