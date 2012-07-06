На ПЗ за 6 місяців через порушення правил безпеки загинуло 25 людей

За 6 місяців 2012 року через недотримання «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України» на Придніпровській залізниці травмувалося 49 осіб, з яких 25 - смертельно. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Найпоширеніші причини травм: перехід залізничних колій перед потягом, що наближається (10 травмованих, з яких 2 - смертельно) і в невстановлених місцях (травмувалися 25 громадян, з них 16 - смертельно). В результаті ходіння залізничними коліями та інших порушень було травмовано 14 осіб. У тому числі 7 громадян загинули.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До її складу входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізну роботу виконує 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб.