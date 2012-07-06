Азаров обіцяє за 2 роки побудувати об'їзну дорогу навколо Дніпропетровська

Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров обіцяє, що протягом двох років буде проведена реконструкція дороги Дніпропетровськ-Київ і побудована об'їзна дорога навколо Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку М.Азаров дав під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Зокрема, в наших планах є реконструкція дороги Дніпропетровськ-Київ, будівництво об'їзної дороги навколо Дніпропетровська. І в найближчі 2 роки ми цей план реалізуємо», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня почалося будівництво другої черги кільцевої дороги навколо Дніпропетровська «Південний обхід» довжиною 6,9 км.

Перша черга Південного обходу Дніпропетровська довжиною 18 км відкрита для руху 22 грудня 2011 року.

У червні Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") завершило передпроектні роботи з будівництва та реконструкції автомобільної дороги Київ-Черкаси-Дніпропетровськ протяжністю 394 км.